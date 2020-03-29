ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بسبب كورونا فى الصين

أعلنت الصين اليوم الأحد، حصيلة إصابات ووفيات وإصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، خلال الـ24 ساعة الماضية.وسجلت الصين 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا.ووصل بذلك إجمالي إصابات كورونا في الصين إلى 81،439 حالة.فيما بلغ إجمالي وفيات كورونا في الصين إلى 3300 شخص.