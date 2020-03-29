رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير النقل: «اللى يقصر يجلس فى البيت» (فيديو)

الأحد 29/مارس/2020 - 06:11 ص
جريدة الدستور
رباب الأهواني
طباعة
قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم توفير أتوبيسات فاخرة لنقل ركاب القطارات التي تصل في وقت الحظر أو بعده بالمجان، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية للسماح لتلك الأتوبيسات بالتحرك في توقيتات الحظر.

وأضاف كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن يوم الجمعة فقط كان دخل المترو نصف مليون جنيه بدلا من دخل يومي 7 ملايين جنيه».

وتابع: «مترو الأنفاق وسيلة نظيفة، ومش مهم نكسب فلوس ولكن المهم أمن وأمان المواطن المصري ويركب مترو نظيف مطهر».

وأكمل: «لا تهاون في صحة المواطنين ونظافة المحطات، ولو وجدنا أي مقصر هيقعد في بيته بداية من رئيس الهيئة وحتى أصغر عامل وكل المتهاونين في النظافة يقعدوا في البيت».

موضوعات متعلقة

الحبس وغرامة تصل 300 ألف جنيه عقوبة إدارة كيان لنشر أخبار كاذبة عن كورونا

«الصحة» تكشف أسباب عزل 10 مراكز فى بعض المحافظات

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

إصابة 58 جنديًا إسرائيليًا بكورونا وعزل 3697

الصور

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

الأكثر قراءة

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

«الصحة» تكشف أسباب عزل 10 مراكز فى بعض المحافظات

فى 6 خطوات.. الاستعلام عن أكواد الطلاب لجميع المراحل على مستوى الجمهورية

وزير الاتصالات يكشف سبب تراجع جودة خدمات الإنترنت

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

نجم الساعة

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

الصحة

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

منوعات

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

تركى آل الشيخ: «لا تزجوا باسمى فى انتقالات اللاعبين وادعولى»

تسجيل العمالة الغير منتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة للحصول على 500 جنية

بالموسيقى والغناء.. فتاة تطلق مبادرة للاستفادة من ساعات الحظر

مقالات الرأي
ماجد حبته
شائعات مضللة.. وأخرى قاتلة
د.أحمد الخميسى
أنطون تشيخوف.. بطولة الأطباء
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نجم الدين الحفنى.. ذاق حلاوة الغِنى بعد شظف العيش
د.كريمة الحفناوى
فيروس كورونا التحديات والتعاون والتكاتف
المزيد

الثقافة

ننشر أسماء الأعمال الفائزة بجائزة «ابن خصيب» الثقافية

الفائزة بجائزة ابن خصيب في النقد: عملي تناول «قطط العام الفائت»

مؤسس «ابن خصيب»: الجائزة مبادرة ليواصل شباب الصعيد مساراتهم الإبداعية

محمد علام: النهوض بجائزة «ابن خصيب» مكسب كبير للصعيد