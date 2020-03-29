وزير النقل: «اللى يقصر يجلس فى البيت» (فيديو)

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه تم توفير أتوبيسات فاخرة لنقل ركاب القطارات التي تصل في وقت الحظر أو بعده بالمجان، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية للسماح لتلك الأتوبيسات بالتحرك في توقيتات الحظر.وأضاف كامل الوزير، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن يوم الجمعة فقط كان دخل المترو نصف مليون جنيه بدلا من دخل يومي 7 ملايين جنيه».وتابع: «مترو الأنفاق وسيلة نظيفة، ومش مهم نكسب فلوس ولكن المهم أمن وأمان المواطن المصري ويركب مترو نظيف مطهر».وأكمل: «لا تهاون في صحة المواطنين ونظافة المحطات، ولو وجدنا أي مقصر هيقعد في بيته بداية من رئيس الهيئة وحتى أصغر عامل وكل المتهاونين في النظافة يقعدوا في البيت».