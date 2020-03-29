الكويت تدين بشدة إطلاق صواريخ على مدينتى الرياض وجازان بالسعودية

أدانت الكويت واستنكرت بشدة، الجريمة النكراء التي تمثلت بإطلاق صواريخ على مدينتي الرياض وجازان في السعودية.وقال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية - في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه - إن هذا الاعتداء الجبان لا يستهدف أمن المملكة وسلامة شعبها الشقيق فقط، وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارها، وإمعانا بانتهاك قواعد القانون الدولي في الوقت الذي يسخر فيه العالم جهوده لمواجهة كارثة انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد 19).‏وأكد وقوف الكويت التام إلى جانب السعودي، وتأييدها في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ السعودية وشعبها الشقيق من كل سوء.