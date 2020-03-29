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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عدد وفيّات كورونا فى أمريكا يتخطى عتبة الألفين

الأحد 29/مارس/2020 - 04:31 ص
جريدة الدستور
عبدالهادي أبوطالب
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تجاوز عدد الوفيّات جرّاء فيروس كورونا المستجدّ «كوفيد-19» في الولايات المتحدة الألفين، أمس السبت، بينما ارتفع عدد الإصابات إلى أكثر من 120 ألفًا، استنادًا الى إحصاء لجامعة جونز هوبكنز، حسبما ذكر موقع «سكاي نيوز» في خبر عاجل.

وسجّلت الولايات المتحدة 121،117 إصابة مؤكّدة بالفيروس، أمّا عدد الوفيّات على أراضيها، الذي بلغ 2،010، فقد تضاعف منذ الأربعاء عندما كان قد تخطّى عتبة الألف حالة وفاة.

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