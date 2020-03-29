رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
عاجل
الكويت تدين بشدة إطلاق صواريخ على مدينتى الرياض وجازان بالسعودية

عالم

الدفاع الروسية: إرسال شحنة مساعدات إنسانية مخصصة لأطفال اللاذقية

الأحد 29/مارس/2020 - 01:38 ص
وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
أ ش أ
طباعة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إيصال شحنة من المساعدات الإنسانية المخصصة لأطفال محافظة اللاذقية شمال غربي سوريا.

وقال رئيس حركة (روسيا القوية) أنطون تسفيتكوف إن، "عسكريين من روسيا وممثلين عن الحركة قاموا بإيصال مساعدات تشمل أكثر من 500 حقيبة مدرسية وغيرها من المستلزمات المدرسية إضافة إلى الحلوى، وغيرها من هدايا للأطفال إلى محافظة اللاذقية".

وأضاف "تعيش سوريا اليوم أوقاتا صعبة، حيث تواجه الخطر الإرهابي من جهة، لكن القوات المسلحة الروسية تساعدها في مكافحة هذه العدوى بنجاح.. ومن جهة ثانية يهددها فيروس كورونا الذي تسلل للأسف إلى البلاد".

وتابع: "تكمن مهمتنا الرئيسة في مساعدة أطفال سوريا وهم الثروة الأهم في أي مجتمع"، منوها بأن ابتسامة الأطفال وإشراكهم في العملية التعليمية أهم شيء لسوريا الآن"، مضيفا أن هدف العمل الإنساني هذا يكمن بالدرجة الأولى في مساعدة الأطفال من العائلات الفقيرة والأسر كثيرة الأطفال والأشد حاجة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عدد مصابي كورونا في العالم يتجاوز 615 ألفًا

5 فوائد صحية مذهلة لاستعمال النعناع

«بداية الحر».. الأرصاد تكشف حالة الطقس حتى منتصف الأسبوع

إصابة 58 جنديًا إسرائيليًا بكورونا وعزل 3697

الصور

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

الأكثر قراءة

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

«الصحة» تكشف أسباب عزل 10 مراكز فى بعض المحافظات

فى 6 خطوات.. الاستعلام عن أكواد الطلاب لجميع المراحل على مستوى الجمهورية

السعودية: تمديد تعليق العمل والرحلات الجوية حتى إشعار آخر

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

نجم الساعة

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

الصحة

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

منوعات

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

تركى آل الشيخ: «لا تزجوا باسمى فى انتقالات اللاعبين وادعولى»

تسجيل العمالة الغير منتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة للحصول على 500 جنية

بالموسيقى والغناء.. فتاة تطلق مبادرة للاستفادة من ساعات الحظر

مقالات الرأي
ماجد حبته
شائعات مضللة.. وأخرى قاتلة
د.أحمد الخميسى
أنطون تشيخوف.. بطولة الأطباء
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نجم الدين الحفنى.. ذاق حلاوة الغِنى بعد شظف العيش
د.كريمة الحفناوى
فيروس كورونا التحديات والتعاون والتكاتف
المزيد

الثقافة

ننشر أسماء الأعمال الفائزة بجائزة «ابن خصيب» الثقافية

الفائزة بجائزة ابن خصيب في النقد: عملي تناول «قطط العام الفائت»

مؤسس «ابن خصيب»: الجائزة مبادرة ليواصل شباب الصعيد مساراتهم الإبداعية

محمد علام: النهوض بجائزة «ابن خصيب» مكسب كبير للصعيد