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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد أزمة «كورونا».. أول إعلان من الفاتيكان عن حالة البابا فرنسيس «الصحية»

الأحد 29/مارس/2020 - 05:41 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلن الفاتيكان، أمس السبت، أن الفحوص التي أجريت في المبنى الذي يقيم فيه البابا فرنسيس أكدت أن البابا ومساعديه القريبين ليسوا مصابين بفيروس كورونا بعد أن أثبتت الاختبارات إصابة أحد سكان المبنى بالفيروس.

وهذا هو أول إعلان عن وضع البابا (83 عامًا) بالنسبة لفيروس كورونا منذ بدء الأزمة الحالية في إيطاليا التي توفي فيها أكثر من 10 آلاف شخص بالمرض.

وقال المتحدث باسم الفاتيكان، ماتيو بروني، إن الفحوص أجريت على 170 شخصًا في الفاتيكان، وأكدت إصابة 6 منهم بالمرض أحدهم من عشرات السكان الدائمين في دار الضيافة سانتا ماريا في الفاتيكان.

وأضاف: «أستطيع أن أؤكد أنه ليس الأب المقدس ولا مساعدوه القريبون من بين هؤلاء».

والشخص الذي أكدت الفحوص إصابته بالمرض يعمل في وزارة الخارجية في الفاتيكان ويتلقى العلاج في مستشفى بروما.

وأكدت الفحوص أن شخصًا آخر كان على اتصال بالبابا مصاب بالمرض، لكنه لا يقيم في مقر إقامة البابا.

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