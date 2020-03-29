الشريف: استغلال فترة الحظر لتطوير الطرق بالإسكندرية

عقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اجتماعا مع مسئولي ومقاولي الطرق والرصف؛ لمناقشة خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة الطرق بجميع أنحاء المحافظة واستغلال فترة حظر التجوال لإصلاح كافة العيوب التي ظهرت بالرصف خلال النوات السابقة.وحضر الاجتماع اللواء محمد عبد الوهاب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء حمدي الحشاش، والمهندسة أمل محمد مدير مديرية الطرق، ومقاولي الرصف المتعاقدين مع المحافظة.وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، على ضرورة أن تتم أعمال الرصف والتطوير بكفاءة عالية بالمواصفات العالمية؛ للحفاظ على مستوى الرصف خلال فترة ضمانه وعدم تعرضه للتهالك والحاجة لترميمه مرة أخرى مثلما حدث خلال فصل الشتاء، مشيرا إلى أن الإسكندرية لها طبيعة خاصة نظرا لتعرضها للأمطار الغزيرة خلال فصل الشتاء، لذا لابد أن تكون أعمال الرصف مناسبة لكمية المياه التي تؤثر على جودة الطرق.وأشار «الشريف» إلى أهمية التنسيق مع مسئولي الصرف الصحي لمتابعة مناسيب المطابق وشنايش الأمطار، قبل الانتهاء من أعمال الرصف، لعدم الحاجة إلى أية أعمال إصلاح مرة أخرى بعد ذلك حفاظا على حق الدولة والمال العام من أجل عودة مدينة الإسكندرية إلى سابق عهدها ومكانتها مرة أخرى لإرضاء مواطنيها ومحبيها وزائريها.ولفت محافظ الإسكندرية الانتباه إلى أن المحافظة تقوم حاليا بأعمال تطوير شاملة لبعض المناطق العشوائية، وكذا أعمال التحول الرقمي بجميع أنحاء المحافظة والتي تتطلب تنفيذ أعمال رصف عملاقة لابد أن تتم بالكفاءة المطلوبة.وأعلن مقاولو الرصف عن استعدادهم للمساهمة فى إعادة رصف وإصلاح عدد من الطرق والتي يعاني مواطنو الإسكندرية منها، كما تبرعت عدد من الشركات برفع مناسيب المطابق وشنايش الأمطار بطول طريق الكورنيش، بما يتناسب مع منسوب الطريق، لعدم تعرض الطريق لأي تراكمات مياه أمطار خلال السنوات القادمة كونه أحد أهم الطرق الرئيسية بالمحافظة.وقدم محافظ الإسكندرية الشكر لهم على دعمهم للمحافظة، مؤكدا على تذليل كافة العقبات التي تواجههم ليشعر المواطن السكندري بالتحسن في كافة الخدمات التي تقدم له.