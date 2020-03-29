3 أصناف توقفت مصر عن استيرادها من الواردات بنهاية 2019

أظهرت أحدث الإحصاءات الرسمية أن، مصر تتوقف عن استيراد ثلاث أصناف من الواردات بنهاية عام 2019 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق عليه وهم: سكر خام، أبقار وجواميس حية والطاقة الكهربائية وخامات المونيوم.وفى هذا الصدد، كشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من أبقار وجواميس حية شهريًا سجلت قيمة صفرية بنهاية عام 2019 مقابل 15.6 مليون دولار فى الشهر بنهاية عام 2018.كما سجلت واردات مصر من سكر خام قيمة صفرية خلال شهر ديسمبر 2019 بدون تغيير عن الفترة ذاتها من العام السابق عليه، كذلك لم تسجل مصر أية واردات من الكهرباء وخامات الومنيوم على مدار خلال ديسمبر من عامى 2018 و2019،