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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بعد وقف تصديرها.. تعرف على حجم صادرات مصر من البقوليات

الأحد 29/مارس/2020 - 06:51 ص
جريدة الدستور
أميرة ممدوح
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اتخذت وزارة التجارة والصناعة، قبل ساعات، قرارًا بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات، لمدة ٣ أشهر، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، وذلك ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التى تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

وتشير الإحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن صادرات مصر من البقوليات تقترب من ربع مليار دولار سنويًا، إذ قدرت صادرات بقول جافة بحوالى 111 مليون دولار بنهاية عام 2019 مقابل 157.5 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض قدره 46.5 مليون دولار.

فيما قدرت الصادرات المصرية من خضروات بقولية 35.5 مليون دولار خلال عام 2019 مقابل 38.5 مليون دولار خلال العام السابق عليه، بانخفاض بلغت قيمته 2.9 مليون دولار خلال عام، وبلغت الفاصولياء بأنواعها قيمة 65 مليون دولار مقابل 107 مليون دولار خلال فترة المقارنة ذاتها.

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