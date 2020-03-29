فرنسا تعتزم زيادة وحدات الرعاية المركزة ثلاثة أضعاف

أعلن وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، أن بلاده ستزيد وحدات الرعاية المركزة لديها بمقدار ثلاثة أمثال الموجود حاليًا تقريبًا، لتتمكن من التعامل مع وباء فيروس كورونا.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، قال «فيران»، خلال مؤتمر صحفي برفقة رئيس الوزراء إدوار فيليب وخبراء في مجال الصحة، إنه ينبغي أن يكون لدى فرنسا نحو 14 ألفًا و500 من الأسرة المتاحة، مقارنة بخمسة آلاف قبل تفشي فيروس كورونا.يشار إلى أن توفير وحدات للرعاية المركزة تناسب عدد المصابين المحتاجين إلى أجهزة تنفس صناعي، كانت قضية رئيسية واجهت الدول التي تتعامل مع الوباء، الذي ظهر في الصين أولًا لكنه يتفشى حاليًا أوروبا.وحتى لحظة انعقاد المؤتمر الصحفي، سجلت فرنسا 37 ألفًا و575 إصابة مؤكدة، مقارنة بـ 32 ألفًا و964 في اليوم السابق، كما ارتفع عدد الوفيات للمرضى في المستشفيات من 1995 إلى.2314.