الصحة العالمية: عدد الإصابات بكورونا حول العالم تجاوز 571 ألفا

تشير بيانات منظمة الصحة العالمية إلى أن، عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد حول العالم تجاوز 571 ألفا، فيما اقترب عدد الوفيات من 26500 حالة.وحتى مساء السبت 28 مارس، بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" 571678 حالة موزعة بين 202 دولة ومنطقة، بزيادة بواقع أكثر من 60 ألف حالة منذ أمس الجمعة، حسب عداد موقع منظمة الصحة العالمية، فيما حصد الفيروس أرواح 26495 مصابا حتى الساعة.وارتفع عدد الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية بواقع أكثر من 3 آلاف.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي