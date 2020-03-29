كوريا الشمالية تطلق «مقذوفا غير محدد» متجاهلة «كورونا»

أطلقت كوريا الشمالية في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد "مقذوفًا غير محدد" في البحر قبالة سواحلها الشرقية، بحسب ما نقلت وكالة "يونهاب" للأنباء عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية.وهذه أحدث حلقة من سلسلة عمليات إطلاق مشابهة قامت بها بيونج يانج في وقت يحاول العالم جاهدًا التعامل مع فيروس كورونا المستجد؛ إلا أنها تجاهت الأمر وأطلقت المقذوف.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.