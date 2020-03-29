رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير النقل: هناك تزايد للطلب على المنتجات الغذائية المصرية من باقى الدول

الأحد 29/مارس/2020 - 12:05 ص
المهندس كامل الوزير
المهندس كامل الوزير
رباب الأهواني
طباعة
قال المهندس كامل الوزير وزير النقل إن، هناك تزايد للطلب على المنتجات الغذائية المصرية من الدول العربية والأوروبية، كاشفًا أن حجم التداول بميناء الإسكندرية حوالي 130 ألف طن صادرات وواردات شهريًا.

وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن، هناك عجز 20 ألف طن في حركة الوارد عن العام الماضي بينما الصادرات المصرية بخير وفي تزايد، مشيرًا إلى أن هناك شحنات بصل وبطاطس تم تصديرها اليوم لروسيا واليونان.

وتابع وزير النقل أن، حاويات المواد الغذائية سواء كان صادر أو وارد تعمل بشكل طبيعي وهناك تسهيل لدخول وخروج والحاويات".

وكان قد حققت الصادرات المصرية من السلع الغذائية ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية عام 2019، حيث بلغت نحو 310 مليون و537 ألف دولار، مقابل 261 مليون و953 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، بزيادة بلغت 48 مليون و584 ألف دولار.

تضمنت قائمة أهم الصادرات المصرية من السلع الغذائية، مجموعة من السلع وفقًا لنشرة التجارة الخارجية للصادرات المصرية، ومنها صادرات الشيكولاتة ومحضرات غذائية آخر تحتوي كاكاو وبلغت نحو 8 ملايين و98 ألف دولار عام 2019، مقابل 8 ملايين و471 ألف دولار 2018، بتراجع بلغ نحو 373 ألف دولار، بالإضافة إلى صادرات المحضرات الغذائية بقيمة 7 ملايين و385 ألف دولار، مقابل 4 ملايين و49 ألف دولار، بزيادة 3 ملايين و336 ألف دولار.

وشملت قائمة الصادرات الغذائية أيضا، الصادرات المصرية من زيت فول الصويا وجزيئاته خام، وبلغت نحو 6 ملايين و793 ألف دولار 2019، مقابل مليوني و46 ألف دولار في العام المقابل 2018، بزيادة بلغت 4 ملايين و747 ألف دولار، والصادرات المصرية من الأجبان المعالجة بالحرارة وبلغت 5 ملايين و877 ألف دولار، مقابل 284 ألف دولار، بزيادة 5 ملايين و593 ألف دولار، إلى جانب الصادرات من الزيتون بواقع 5 ملايين و300 ألف دولار، مقابل 4 ملايين و656 ألف دولار، بزيادة 644 ألف دولار.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: 6 وفيات و40 إصابة جديدة بكورونا

الحبس وغرامة تصل 300 ألف جنيه عقوبة إدارة كيان لنشر أخبار كاذبة عن كورونا

إصابة 58 جنديًا إسرائيليًا بكورونا وعزل 3697

مصرية عمرها 72 عامًا تتعافى من كورونا (فيديو)

الصور

image description

«الحركة الوطنية» يرحب بدعوة الحزب الشيوعي الصيني للتعاون لمكافحة كورونا

image description

دوريات شرطية بالوراق لضبط مخالفي قرار الحظر (صور)

image description

شارع فيصل فى الحظر: الهدوء سيد الموقف

image description

30 دقيقة فى الحظر: «مواصلات» ما قبل الغرامة

image description

التحرير وكوبرى قصر النيل: الحظر للجميع

الأكثر قراءة

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

«الصحة» تكشف أسباب عزل 10 مراكز فى بعض المحافظات

فى 6 خطوات.. الاستعلام عن أكواد الطلاب لجميع المراحل على مستوى الجمهورية

الحبس وغرامة تصل 300 ألف جنيه عقوبة إدارة كيان لنشر أخبار كاذبة عن كورونا

إنفوجراف

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

image description

طريقة تعقيم الثلاجة من «كورونا» (انفوجراف)

image description

إنفوجراف.. 7 تنبيهات بشأن صلاة الجماعة

أيام زمان

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

قصة تهديد يوسف وهبى لـ أسمهان.. وعلاقته بوفاتها

سر رفض عبدالحليم حافظ غناء أشعار فؤاد نجم رغم صداقتهما فى الملجأ

لهذا السبب.. أم كلثوم شتمت يوسف شاهين بأمه: «يا ابن المجنونة»

نجم الساعة

نجيب محفوظ أنقذ محمد فوزى من مصير غامض بسبب هذه الأغنية

الصحة

كيف نحافظ على صحتنا العقلية خلال الحظر؟

الدكتورة دعاء سهيل: هناك تعليمات على مريض السكر اتباعها عند انقاص وزنه

الوخز بالإبر قد يقلل من نوبات الصداع النصفى

الدكتور احمد عادل لـ "الدستور": هناك اسباب تؤثر على حياة الرجل الزوجية

منوعات

كيفية تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة.. رابط وزارة القوى العاملة 2020 manpower.gov

تركى آل الشيخ: «لا تزجوا باسمى فى انتقالات اللاعبين وادعولى»

تسجيل العمالة الغير منتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة للحصول على 500 جنية

بالموسيقى والغناء.. فتاة تطلق مبادرة للاستفادة من ساعات الحظر

مقالات الرأي
ماجد حبته
شائعات مضللة.. وأخرى قاتلة
د.أحمد الخميسى
أنطون تشيخوف.. بطولة الأطباء
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نجم الدين الحفنى.. ذاق حلاوة الغِنى بعد شظف العيش
د.كريمة الحفناوى
فيروس كورونا التحديات والتعاون والتكاتف
المزيد

الثقافة

ننشر أسماء الأعمال الفائزة بجائزة «ابن خصيب» الثقافية

الفائزة بجائزة ابن خصيب في النقد: عملي تناول «قطط العام الفائت»

مؤسس «ابن خصيب»: الجائزة مبادرة ليواصل شباب الصعيد مساراتهم الإبداعية

محمد علام: النهوض بجائزة «ابن خصيب» مكسب كبير للصعيد