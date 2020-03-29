وزير النقل: هناك تزايد للطلب على المنتجات الغذائية المصرية من باقى الدول

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل إن، هناك تزايد للطلب على المنتجات الغذائية المصرية من الدول العربية والأوروبية، كاشفًا أن حجم التداول بميناء الإسكندرية حوالي 130 ألف طن صادرات وواردات شهريًا.وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت أن، هناك عجز 20 ألف طن في حركة الوارد عن العام الماضي بينما الصادرات المصرية بخير وفي تزايد، مشيرًا إلى أن هناك شحنات بصل وبطاطس تم تصديرها اليوم لروسيا واليونان.وتابع وزير النقل أن، حاويات المواد الغذائية سواء كان صادر أو وارد تعمل بشكل طبيعي وهناك تسهيل لدخول وخروج والحاويات".وكان قد حققت الصادرات المصرية من السلع الغذائية ارتفاعًا ملحوظًا بنهاية عام 2019، حيث بلغت نحو 310 مليون و537 ألف دولار، مقابل 261 مليون و953 ألف دولار خلال نفس الفترة من عام 2018، بزيادة بلغت 48 مليون و584 ألف دولار.تضمنت قائمة أهم الصادرات المصرية من السلع الغذائية، مجموعة من السلع وفقًا لنشرة التجارة الخارجية للصادرات المصرية، ومنها صادرات الشيكولاتة ومحضرات غذائية آخر تحتوي كاكاو وبلغت نحو 8 ملايين و98 ألف دولار عام 2019، مقابل 8 ملايين و471 ألف دولار 2018، بتراجع بلغ نحو 373 ألف دولار، بالإضافة إلى صادرات المحضرات الغذائية بقيمة 7 ملايين و385 ألف دولار، مقابل 4 ملايين و49 ألف دولار، بزيادة 3 ملايين و336 ألف دولار.وشملت قائمة الصادرات الغذائية أيضا، الصادرات المصرية من زيت فول الصويا وجزيئاته خام، وبلغت نحو 6 ملايين و793 ألف دولار 2019، مقابل مليوني و46 ألف دولار في العام المقابل 2018، بزيادة بلغت 4 ملايين و747 ألف دولار، والصادرات المصرية من الأجبان المعالجة بالحرارة وبلغت 5 ملايين و877 ألف دولار، مقابل 284 ألف دولار، بزيادة 5 ملايين و593 ألف دولار، إلى جانب الصادرات من الزيتون بواقع 5 ملايين و300 ألف دولار، مقابل 4 ملايين و656 ألف دولار، بزيادة 644 ألف دولار.