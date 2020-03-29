محافظ دمياط ومدير الأمن يتفقدا الشوارع أثناء فترة الحظر

تحركت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، يرافقها اللواء إسماعيل حسين مدير أمن دمياط، مساء اليوم السبت، في جولة تفقدية لمتابعة تطبيق حظر التجوال من الساعة السابعة مساءًا وحتى السادسة صباحًا وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر أواخر الأسبوع الماضي ضمن حزمة الإجراءات الإحترازية التى تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وتفقدت المحافظ ومدير الأمن عددًا من نقاط التمركزات الأمنية بمدينة دمياط والتي من خلالها يتم تطبيق قرار الحظر بكل حزم حفاظًا على سلامة المواطنين وكذلك التمركزات الأمنية بمنطقة اللسان برأس البر بعد تطبيق قرار غلقه لحين صدور إشعار آخر، وأشادت المحافظ بجهود الأجهزة الأمنية والتنسيق التام مع المحافظة لتنفيذ القرارات الصادرة خلال الفترة الماضية وتحقيق التواصل المباشر لانجاح جهود الدولة لمنع إنتشار الفيروس المستجد، مناشدة جموع المواطنين بتأدية دورهم بالالتزام بمنازلهم حفاظًا على سلامتهم.وشهدت الدكتورة منال عوض أعمال تطهير وتعقيم عدد من المناطق بمدينة دمياط وهم: شارع الجلاء، الشوارع المحيطة بمستشفتى الحميات والصدر والأمراض المتوطنة، سوق الحسبة، منطقة القنطرة وسوق السمك مؤكدة على مواصلة تنفيذ تلك الحملات والتى تأتى من ضمن التدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.