المغرب يسجل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، بعد أن أثبتت التحاليل المخبرية إيجابيتها، ليرتفع بذلك عدد المصابين إلى 390 حالة.وأفاد بيان صادر عن الوزارة بأن العدد الإجمالي للوفيات بالمملكة جراء الإصابة بالفيروس بلغ 25 حالة.وكانت آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة، في وقت سابق، تشير إلى 359 حالة إصابة مؤكدة؛ استنادا إلى تحاليل مخبرية جاءت نتائجها إيجابية.وأهابت وزارة الصحة المغربية بالمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات بكل وطنية ومسئولية.يشار إلى أن فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.