أحمد موسى للحكومة: نحتاج قرارات أكثر صرامة (فيديو)

طالب الإعلامي أحمد موسى، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار قرارات احترازية أكثر شدة للحد من انتشار فيروس «كورونا».وأضاف «موسى»، خلال برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، «يجب اتخاذ قرار بعمل الموظفين من التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا فقط».وتابع: «الـ 10 أيام المقبلة صعبة للغاية في مواجهة فيروس كورونا، ويجب أن نبقى متواجدين في المنزل للحد من انتشار الفيروس».وأكمل الإعلامي أحمد موسى: «الدولة المصرية تواجه حربا ضد فيروس كورونا مثل العالم كله، أيدينا معلقة في أيدي الأطباء والأطقم الطبية في القطاع الصحي والطبي».وتوجه بالتحية إلى جيش مصر الأبيض المواجه لفيروس كورونا، لافتًا إلى أن الأطباء يعرضون حياتهم يوميا للموت وهم خط المواجهة الأول.