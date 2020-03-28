صرف 3 ملايين جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة بأسوان

بدأت مديرية القوى العاملة بأسوان صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة في قطاع المقاولات والزراعة، لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا» المستجد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة محمد سعفان.وقال ممدوح ميلاد، مدير إدارة العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، في بيان له، إن قيمة هذه المنحة 500 جنيه تصرف لكل عامل من المسجلين بالعمالة غير المنتظمة والمستفيدة بإدارة العمالة غير المنتظمة بمديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، وعددهم 6479 عاملًا، بإجمالى مبالغ وصلت لنحو 3 ملايين و239 ألفًا و500 جنيه.وأشار إلى أنه لأول مرة تم أيضا صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة بقطاع المناجم والمحاجر للعمال المسجلين بالإدارة وعددهم 721 عاملًا بإجمالى مبلغ 360 ألفًا و500 جنيه.