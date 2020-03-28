الشواربي يُشيد بإجراءات السيسي لمواجهة فيروس كورونا

أشاد إبراهيم الشواربي، الخبير الاقتصادي، بموقف الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية في الدولة لمجابهة فيروس كورونا، مُعددًا كافة الإجراءات التي اتخذها الرئيس للحد من انتشار فيروس كورونا الذي يُهدد اقتصاديات العالم في الوقت الحالي.وأضاف "الشواربي"، خلال تقديمه برنامج "حوار واستثمار"، عبر فضائية الصحة والجمال، أن الرئيس السيسي والشعب المصري وقفوا يدًا واحدة ضد فيروس كورونا، مشيدًا باستجابة الشعب المصري لمبادرة "خليك في بيتك"، كإجراء احترازي لمنع تفشي الفيروس في المجتمع المصري، والحفاظ على كافة الأسر المصرية.وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن الحكومة المصرية برئاسة مدبولي، اتخذت عدة أجراءات احترازية لمنع تفشي الفيروس، بشكل منظم ومرتب، تّدل على شفافية التعامل مع الأزمة، فضلًا عن التعامل بقوة وحزم للحفاظ على صحة المصريين دون النظر لأي خسائر اقتصادية.