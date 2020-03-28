محافظ بورسعيد يتابع انتظام وصول ناقلات الحاويات لميناء شرق (صور)

حرص اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، مساء اليوم السبت، علي متابعة انتظام حركة ناقلات الحاويات المتجهة إلى ميناء شرق بورسعيد، مؤكدًا أن العمل يجري بشكل منتظم بموانئ شرق وغرب بورسعيد، وأن هناك إجراءات مشددة لتسهيل حركة ناقلات الحاويات، مشيرًا إلى أن العمل يجري علي مدار اليوم بمعديتي الرسوة وشرق بورسعيد لنقل الحاويات إلى المواني.وأشار محافظ بورسعيد إلى أن هناك إجراءات احترازية مشددة بموانئ بورسعيد وذلك من خلال التعقيم المكثف علي مدار اليوم وخضوع العاملين للكشف المبدئي بجهاز الحرارة، وكذلك استخدام الكمامات والجونتي وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا وحرصًا على انتظام العمل.