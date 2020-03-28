شوارع الغربية خالية من المارة فى اليوم الخامس لحظر التجول

بدت شوارع محافظة الغربية، شبه خالية مع تطبيق حظر التجوال على الطرق العامة، في اليوم الخامس على التوالي، وخلت الشوارع الرئيسية والفرعية من المارة إلا للضرورة القصوى، حيث فرضت الحكومة الإغلاق علي كافة الأنشطة بخلاف الصيدليات والبقالات والمخابز، ما جعل الشوارع شبه خالية تمامًا من المارة خاصة مع توقف حركات التنقل بين المحافظات من الساعة الخامسة، وفرض الحظر من الساعة السابعة.وكان الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، قد قام مساء أمس الجمعة، بزيارة لمدينتي زفتي وكفر الزيات لمتابعة فرض حظر التجول بنطاق المحافظة، تفعيلًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بتطبيق حظر التجول على الطرق العامة من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، مع إغلاق المحلات والإبقاء علي بعض الأنشطة، ضمن التدابير القصوى لمواجهة فيروس كورونا.