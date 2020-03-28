روسيا وأرمينيا تبحثان التعاون بشأن أزمة كورونا

بحث رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، هاتفيا مع نظيره الأرميني نيكول باشينيان، التعاون بشأن أزمة تفشي فيروس (كورونا) المستجد، وضرورة الحفاظ على العلاقات التجارية الثنائية بين البلدين على نطاق واسع.وذكرت الحكومة الروسية - في بيان، أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية، اليوم- أن ميشوستين وباشينيان بحثا الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار عدوى فيروس (كورونا).وأضاف البيان، أن الجانبين تناولا القضايا التي تتعلق بالتجارة الثنائية بين البلدين، وشددا على أهمية الحفاظ على التدفق التجاري للسلع بين روسيا وأرمينيا بشكل واسع النطاق.