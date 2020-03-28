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تقارير ومتابعات

محمد الباز يشيد بدور جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: تُسخر خدماتها وكلياتها لخدمة الدولة في مواجهة كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 11:12 م
محمد الباز
محمد الباز
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أشاد الإعلامي محمد الباز، بدور خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، في خدمة المجتمع، وتسخير كل إمكانيات الجامعة ومستشفى سعاد كفافي الجامعي لدعم وخدمة الدولة في مواجهة أزمة كورونا، مؤكدا أن هذا الموقف الوطني ليس جديدا عليه.

وقال الإعلامي محمد الباز في برنامج «90 دقيقة» على قناة «المحور» إن رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا خالد الطوخي أعلن وضع الجامعة ومستشفى سعاد كفافي الجامعي وكلية الطب التابعة لها على أهبة الاستعداد في خدمة مصر خلال مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وكشف أن كل الإمكانيات الخاصة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الآن تخدم المواطنين في محاولة للمساعدة المجتمعية التي تعد ضرورة على كل مصري لعبور الأزمة، مضيفا «هناك حالة من الشعور بالناس في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بعدما أعلن الصديق خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تسخير إمكانيات الجامعة ومستشفى سعاد كفافي لدعم مصر في أزمة كورونا».

وعرض «الباز» فيديو لأغنية أطلقها طلاب جامعة مصر للعوم والتكنولوجيا كرسالة للمواطنين، لتوضيح إجراءات الوقاية من الفيروس وللتخفيف عن الأهالي خلال فترة المكوث في المنازل، مؤكدا أن ما يقدمه طلاب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا من توعية من الفيروس الخطير يؤكد مدى الإبداع والمسئولية في التوعية بالفيروس الخطير لزملاءهم الطلاب والطالبات والمصريين.

وتأتي تلك الأغنية استمرارًا للدور التوعوي لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، بعدما انتهى طلاب كلية الإعلام بالجامعة من تصوير أغنية شبابية موجهة للشباب تحثهم على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والدعوة إلى تغيير سلوكيات الشباب في تلك الظروف الراهنة التي تمر بها مصر.

يذكر أن الأغنية أداء المطرب الشاب أحمد العباسي وهو من طلاب الكلية، وشارك فيها عدد من زملائه في محاولة إنسانية لزرع البهجة والابتسامة لمواجهة الحزن والضيق بما يمثل دعما مختلفا لحملة الكلية.

وتستهدف كلية الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، نشر الوعي الصحي والثقافة التوعوية في مواجهة فیروس كورونا، وهي من كلمات هشام الصعيدي وقام بعمل المونتاج لها المونتیر محمد الطويل، داخل استوديوهات الكلية المجهزة بأحدث الأجهزة.

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