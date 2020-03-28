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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

جوجل تزيد الحد الأقصى للمشاركين في مكالمات ديو الجماعية

السبت 28/مارس/2020 - 11:11 م
جريدة الدستور
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قررت شركة "جوجل" الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، زيادة الحد الأقصى لعدد المشاركين في الاتصالات الجماعية على منصة "ديو" عبر الإنترنت من 8 إلى 12 شخصا، في إطار دعمها لإجراءات التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).

وأعلن مدير إدارة المنتجات - في الشركة - على حسابه عبر منصة (تويتر) - أن (جوجل) ستزيد العدد الأقصى للأشخاص الذين يمكنهم المشاركة في المكالمات الجماعية لمنصة (ديو) من ثمانية إلى اثني عشر.

وقال ساناز أهاري ليميلسون: "ندرك أن الاتصال الجماعي أمر بالغ الأهمية في الوقت الحالي"، مضيفا "قمنا بزيادة مكالمات المجموعة من 8 مشاركين إلى 12 اليوم." ولم يذكر الإعلان ما إذا كانت الزيادة دائمة أم مؤقتة.

وكانت منصة "ديو" قد بدأت في دعم اتصالات الفيديو الجماعية لعدد يصل إلى 8 أشخاص في المرة الواحدة منذ مايو من العام الماضي، عندما ضاعفت الحد الأقصى لعدد المشاركين من 4 إلى 8 أشخاص.

وتقدم المنصات المنافسة حد أقصى لعدد المشاركين في الاتصالات الجماعية يصل إلى 8 مشاركين على منصة "هاوس بارتي"، و32 مشاركا على منصة "أبل - فيس تايم"، و50 مشاركا على منصتي "سكايب" و"ماسينجر"، و100 مشارك في النسخة المجانية من منصة "زوم".

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