جوجل تزيد الحد الأقصى للمشاركين في مكالمات ديو الجماعية

قررت شركة "جوجل" الأمريكية، عملاق محركات البحث على الإنترنت، زيادة الحد الأقصى لعدد المشاركين في الاتصالات الجماعية على منصة "ديو" عبر الإنترنت من 8 إلى 12 شخصا، في إطار دعمها لإجراءات التباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19).وأعلن مدير إدارة المنتجات - في الشركة - على حسابه عبر منصة (تويتر) - أن (جوجل) ستزيد العدد الأقصى للأشخاص الذين يمكنهم المشاركة في المكالمات الجماعية لمنصة (ديو) من ثمانية إلى اثني عشر.وقال ساناز أهاري ليميلسون: "ندرك أن الاتصال الجماعي أمر بالغ الأهمية في الوقت الحالي"، مضيفا "قمنا بزيادة مكالمات المجموعة من 8 مشاركين إلى 12 اليوم." ولم يذكر الإعلان ما إذا كانت الزيادة دائمة أم مؤقتة.وكانت منصة "ديو" قد بدأت في دعم اتصالات الفيديو الجماعية لعدد يصل إلى 8 أشخاص في المرة الواحدة منذ مايو من العام الماضي، عندما ضاعفت الحد الأقصى لعدد المشاركين من 4 إلى 8 أشخاص.وتقدم المنصات المنافسة حد أقصى لعدد المشاركين في الاتصالات الجماعية يصل إلى 8 مشاركين على منصة "هاوس بارتي"، و32 مشاركا على منصة "أبل - فيس تايم"، و50 مشاركا على منصتي "سكايب" و"ماسينجر"، و100 مشارك في النسخة المجانية من منصة "زوم".