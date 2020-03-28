حقيقة إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات

نفى المجلس الأعلى للجامعات، ما يتداوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، ونقل طلاب فرق النقل (الأولي والثانية والثالثة) للفرقة الأعلي، مع ترحيل مواد الترم الثاني للعام الدراسي المقبل، مؤكدا على قراراته الصادرة بتاريخ ٢١ مارس ٢٠٢٠ في هذا الشأن.وناشد المجلس الأعلى للجامعات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية فى نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أى حقائق وتؤدي إلى إثارة البلبلة، وتفاديًا للوقوع تحت طائلة المسائلة القانونية، مؤكدًا أنه لن يتم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن، علما بأن جميع الأخبار والبيانات الخاصة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمجلس الأعلى للجامعات تنشر عبر الصفحة الرسمية للوزارة فيس بوك.