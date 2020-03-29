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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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الحكومة تزف بشرى عن أجهزة التنفس الصناعى (فيديو)

الأحد 29/مارس/2020 - 07:04 ص
جريدة الدستور
أحلام عبدالرحمن
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قال هاني يونس، المستشار للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الأخير وجه وزيرة الصناعة نيفين جامع، والمهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، ببحث تصنيع أجهزة التنفس الصناعي.

وأضاف «يونس»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أن هناك توجه لتوطين صناعة أجهزة التنفس وجميع المستلزمات الطبية، كما أن هناك احتياج لا ينتهي لطلمبات المياه.

وأكد أن الحكومة ستقدم كل التيسيرات التي سيطلبها اتحاد الصناعات من أجل توطين تلك الصناعة.

وكان الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، كشف عن خروج 5 حالات لمصريين من المصابين بفيروس «كورونا» من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 121 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 161 حالة من التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس «كورونا» المستجد، حتى يوم السبت، هو 576 حالة من ضمنهم 121 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و36 حالة وفاة.

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