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الأحد 29 مارس 2020 الموافق 05 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزيرة التضامن تزف بشرى سارة لأصحاب المعاشات

الأحد 29/مارس/2020 - 05:09 ص
جريدة الدستور
رباب الأهواني
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أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي والقائمة بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية، عن موعد صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، موضحة أن الوزارة تقدمت بمشروع قانون لصرف العلاوات لمجلس الوزراء، وهو حاليًا في إطار في طرح القانون على مجلس النواب لوضع آليات الصرف.

وقالت القباج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت، إن صرف العلاوات الخمس سيتم من أول يوليو المقبل بقيمة 35 مليار جنيه، موضحة أن صرف العلاوات سيكون على دفعات لأصحاب المعاشات المستحقين.

وتابعت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه:" سيتم صرف الزيادة 14 % في المعاش مع شهر يوليو 2020 للمستفيدين من القانون"، مردفة: من يحصل على معاش أقل من ألف جنيه يصرف في 1 و2 و3 أبريل ومن يحصل على معاش من ألف وحتى الفي جنيه يصرف في الفترة من 5 وحتى 7 أبريل وهكذا، لمنع التجمعات وتكدس المواطنين.

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