«الوزراء»: المساعدات التى ترسلها مصر لبعض الدول لن تؤثر على احتياطى السلع

قال اللواء محمد عبدالمقصود، رئيس غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، إن الحكومة لمست خلال اليومين الماضيين تعاونا ملحوظا من المواطنين في تنفيذ قرارات منع التجوال في الشوارع؛ لمواجهة فيروس كورونا.وأشار خلال حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إلى أن الهدف من هذه القرارات هي أسباب صحية وليست أمنية، موضحا أن هذه القرارات جاءت لمنع التجمعات في المولات والمطعام والموالد.وواصل: أن مصر لديها احتياطي استراتيجي للسلع يكفيها لمدة 6 أشهر، وقد تصل إلى 11 شهرا في بعض السلع، منوها إلى أن المساعدات التي ترسلها مصر إلى الدول الأخرى لن تؤثر على الاحتياطي الاستراتيجي للسلع.