تحية من وائل الإبراشي للأطباء: أنتم نجوم هذا الزمن

أشاد الإعلامي وائل الإبراشي بطواقم العاملين في المنظومة الطبية، موجّهًا التحية والتقدير للجيش الأبيض، لدورهم الكبير والفريد في ظل الأزمة الراهنة ومواجهة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنهم تحولوا لنجوم هذا الزمان وأصبحوا أهم من لاعبي الكرة العالميين.وأضاف الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر الفضائية المصرية، أنه لا بدّ من إعادة الأولويات للطب ونكن له كل التقدير والاحترام ونعيد لهم حقوقهم الأدبية والمعنوية، لافتًا إلى أن ما قام به الأطباء جعلنا نقدرهم ونحتفي بالنبوغ العلمي والطبي الذي يتميزون بها في ظل ما تمر به البلاد.وتابع: "إحنا لو شفناهم في الشارع هنحيّيهم لأنهم أنقذونا.. نقدّر الأطباء وكل العاملين في المنظومة الطبية".