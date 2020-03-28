«الوزراء»: معدلات الشفاء من «كورونا» مطمئنة

قال اللواء محمد عبد المقصود، رئيس غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء، إن الهدف الأساسي للدولة المصرية خلال إدارة أزمة مواجهة فيروس كورونا هو الحفاظ على سلامة المصريين.وأشار خلال حواره مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إلى أن الدولة بدأت خطة إدارة الأزمة منذ ظهور انتشار الفيروس في الصين، حيث كان متوقعا انتشاره منذ فترة، لافتا إلى أن الدولة بدأت الاستعداد للسيناريو الأول، بإجراءت احترازية وإجراءت ترصد في المطارات.وواصل أنه عندما كان يتم الإعلان عن إصابة شخص عائد من مصر بكورونا، كان يتم التواصل مع هذه الدولة لمعرفة معلومات عن الشخص، وتقصي المخالطين به خلال فترة تواجده في مصر.وتابع أن عدد الأفراد الذين تم شفائهم وصل لـ121 شخصا وهي نسبة مرتفعة ومطمئنة جدا، وتكشف أن إجراءت وزارة الصحة لمواجهة الفيروس ناجحة للغاية.