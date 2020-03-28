«جوجل» تحظر تطبيقا لنشره ادعاءات كاذبة حول كورونا

حظرت شركة «جوجل» الأمريكية عملاق محركات البحث على الإنترنت، تطبيقا يدعى «إنفو ورس» على متجر تطبيقاتها الخاص بمنصة تشغيل أندرويد بزعم نشره ادعاءات كاذبة حول فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد -19).وكان التطبيق الذي تجاوز عدد مرات تنزيله على الهواتف الذكية 100 ألف تنزيل، نشر مقطع فيديو لأحد منظري نظرية المؤامرات الذي اعترض على الحاجة إلى إجراءات التباعد الاجتماعي والمأوى في المنازل وجهود الحجر الصحي التي تهدف إلى إبطاء انتشار فيروس "كورونا" المستجد.وقالت جوجل في بيان: «الآن، وأكثر من أي وقت مضى، تعد مكافحة المعلومات الخاطئة على متجر (بلاي) أولوية قصوى للفريق»، لافتة إلى أنه يتم إزالة أي تطبيق ينتهك سياسات متجر التطبيقات عبر نشر معلومات مضللة أو ضارة.وازالت شركة «أبل» الأمريكية نهائيا تطبيق «إنفو وارس» من متجر تطبيقاتها «آب ستور» في سبتمبر 2018، مستشهدة بإرشادات المتجر التي تحظر المحتوى المسيء أو المزعج أو الذي يهدف إلى إثارة الاشمئزاز.