مستشار الرئيس: نواجه أخطر أسبوعين في التصدي لـ«كورونا» (فيديو)

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية، إن مصر في وضع مطمئن بالنسبة لفيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن أعداد الإصابات محدودة والوفيات قليلة ناتجة عن أمراض مزمنة.وأضاف عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء السبت، أن قمة انتشار الفيروس وفقا للإحصائيات وتجارب الدول في العالم، تكون في الـ 10 أيام المقبلة، مشيرا إلى أن التوعية لديها دور للحد من انتشار المرض.وأوضح مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة الوقائية أن الإجراءات الاحترازية للدولة حاسمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مؤكدا أن الأسبوع الحالي والقادم هما الأخطر في التصدي للمرض.