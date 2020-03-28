محافظ الإسكندرية: فوجئنا بعد إغلاق الشواطئ بتوجه الجماهير لحدائق المنتزه

قال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن شواطئ الإسكندرية شهدت إقبالًا جماهيريًا بطاقة استيعابية قصوى، كما في ذورتها في شهري يونيو ويوليو من كل عام، بما يتنافى مع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، أنه بعد التنسيق مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قررنا إغلاق الشواطئ في وقت متأخر من مساء أمس.وأردف: "العجيب أنه بعد إغلاق الشواطئ فوجئت بالناس بتروح حدائق المنتزه على الكورنيش، ولأنها تابعة لوزارة السياحة تواصلنا معهم وبالتنسيق مع شركة إدارة المنتزه أغلقت أيضًا".