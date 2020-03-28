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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

هل يلتصق «كورونا» بالشعر؟.. استشاري يجيب (فيديو)

السبت 28/مارس/2020 - 10:38 م
جريدة الدستور
سناء إسماعيل
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كشف الدكتور عادل خطاب، استشاري الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة عين شمس، بعض الحقائق عن فيروس كورونا والأماكن التي يتمركز بها.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الآن"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن فيروس كورونا يكون موجود على الأسطح الصلبة والأقمشة والزجاج، موضحا أن غسل الأقمشة في درجة حرارة عالية يقضي عليه، ويمكن الاستعاضة عنها بالمكواة لأن حرارتها العالية تقتله، وكذلك تعريض الأقمشة للشمس، وهذا صحي جدًا لمدة نصف ساعة إلى ساعة.

وأكد أن الفيروس من الممكن أن يصل للإنسان من خلال الشعر أو الجلد ولكن منفذه الوحيد يكون من الجهاز التنفسي ويصل إليه من خلال الأنف أو الفم أو العين لأن فيها منفذ للفم، محذرا من الذهاب لمحلات التجميل للمرأة والرجل بسبب الاختلاط، لأنه عندما يكون لدينا جائحة من فيروس ليس له تطعيم وعلاج، فالشيء الوحيد المؤثر فيه هو تقليل عدد الإصابات بمنع الانتشار.

وأوضح أن تقليل التعامل خلال الفترة المقبلة سيقلل من نسبة انتشار الفيروس بشكل كبير، مشيرًا إلى أن الشخص المريض من الممكن أن يتعامل مع أشخاص لا نستطيع حصرهم ويكون سببًا في نقل العدوى.


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