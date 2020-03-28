وزير جزائري يشيد بجهود الإعلام في التوعية للحد من «كورونا»

أشاد عمار بلحيمر وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة الجزائرية اليوم السبت بالجزائر العاصمة بالمجهودات الاستثنائية التي تبذلها الأسرة الإعلامية في مجال توعية المواطنين للحد من تفشي فيروس كورونا وحماية أرواحهم.وقال بلحيمر - في تصريح صحفي اليوم السبت - "أشكر كل عائلة الإعلام على المجهودات الاستثنائية التي تبذلها في مجال التوعية تجاه المواطنين للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد وحماية مواطنينا".وأشار إلى أن الحكومة تسعى جاهدة إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على النشاط الاقتصادي، بما فيها الانتاج والتوزيع والحفاظ على سلامة المواطنين خلال هذه الوضعية الوبائية الخاصة، مشددا على ضرورة رص الصفوف والتضامن والابتعاد عن كل أشكال عناصر الاختلاف والتفرقة.وأكد بلحيمر أن احترام توصيات المنظمة العالمية للصحة والخبراء والمختصين هي السبيل الوحيد للنجاح والقضاء على هذا الوباء.