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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«صوت الشعب» يحاصر كورونا بالمطهرات والكمامات في المحافظات

السبت 28/مارس/2020 - 10:37 م
حزب صوت الشعب
حزب صوت الشعب
إسلام نصير
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واصل حزب صوت الشعب تنفيذ حملة "من الباب للباب.. خليتك في بيتك واحنا معاك" من خلال عدة محاور تهدف إلى توعية المواطنين وحمايتهم من انتشار فيروس كورونا في مختلف محافظات الجمهورية من خلال فرق إدارة الأزمات والكوارث.

أولا: في محافظة الجيزة أطلق اللواء معز السبكي أمين عام الحزب بالمحافظة حملة لتطهير الشوارع والمنازل في بولاق الدكرور وصفط اللبن وهي أكثر المناطق ازدحاما بالسكان من خلال فريق عمل ضم كريم محمد ومحمد سعد وشباب متطوعين من أهالي المنطقتين.

ثانيا: في محافظة القليوبية قامت رشا عبد القادر، أمين عام الحزب بالمحافظة بتعقيم وتطهير مراكز المحافظة بدأت من شبرا الخيمة وشبين القناطر وقليوب وطحانوب وبنها وبهتيم والقرى التابعة للمحافظة حيث تم أيضا توزيع منشورات التوعية بهذه المدن.

ثالثا: في أسوان أطلق محمد الداعون، أمين عام الحزب بالمحافظة، حملة تعقيم عدد كبير من دور العبادة والشوارع الجانبية والميادين العامة، إضافة إلى توزيع ملصقات للتوعية بمخاطر كورونا وطرق الوقاية شملت كافة مراكز المحافظة.

رابعا: في المنيا، أطلق إيهاب رياض، أمين عام الحزب بالمحافظة، حملة موسعة على مراكز المحافظة تضم 10مجموعات شملت 100شاب قاموا بتوزيع كمامات ومطهرات على غير القادرين ورش وتعقيم قرى ومراكز المنيا مرتدين تشيرتات مدون عليها لوجو الحزب.

خامسا: في محافظة الدقهلية أطلق المهندس عبد الباسط العدوي، أمين عام الحزب بالمحافظة، وعبد الستار حامد أمين الاعلام بالمحافظة وأمين مركز منية النصر حملات لرش الشوارع وتعقيم دور العبادة والمنشآت العامة وإزالة القمامة في المراكز والقرى.

سادسا: في الغربية قام المهندس رضا عطية، أمين الحزب بالمحافظة بتكليف فريق عمل وفر كميات كبيرة من المطهرات لتوزيعها على المناطق الأكثر احتياجا وخاصة في القرى.

سابعا: في بني سويف قاد المهندس سيد الأمين امين عام الحزب بالمحافظة فريق عمل لتعقيم مراكز اهناسيا وببا والفشن وسمسطا وناصر والواسطى وتوزيع ملصقات تحث المواطنين على أهمية البقاء في المنازل.

ثامنا: في المنوفية قام جمال العربي، أمين عام الحزب بالمحافظة، بتنفيذ حملات لرَش وتعقيم الشوارع والميادين في مختلف مراكز المحافظة.

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