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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أبرز 10 قرارات لـ«الاتصالات» تيسيرًا على المواطنين ضد كورونا

السبت 28/مارس/2020 - 10:37 م
عمرو طلعت
عمرو طلعت
طارق عتمان
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تسعى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى تقديم الدعم التقني والتكنولوجي للحكومة في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، بعد إقرار الحكومة منع المخالطة والتجمعات للحد من الإصابات، ومحاولة السيطرة على تفشي الفيروس الغامض.

«الدستور» ترصد في هذه السطور أهم القرارات التي اتخذتها وزارة الاتصالات، للمشاركة المجتمعية في التيسير علي المواطنين والمعلمين والطلاب، الأطباء والتمريض حيث قدمت الوزارة نحو 10 حلول منها:

1- اتاحة 3000 دقيقة و١٠ جيجا بايت لجميع شبكات المحمول شهريًا مجانًا (للأطباء وأطقم التمريض والعاملين بمستشفيات العزل الصحي تقديرًا لدورهم في القطاع الطبي والذين يمثلون خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

2- توفير 250 ألف كرتونة طعام وشنطة غذائية لعدد 250 ألف أسرة متضررة من الإجراءات الوقائية لمواجهة انتشار الفيروس، بحيث يصل عدد المستفيدين إلى نحو مليون فرد؛ وذلك في إطار المبادرة التي أطلقها بنك الطعام المصري تحت شعار "دعم العمالة اليومية مسؤولية".

3- منح 30 ضعف الرصيد المشحون دقائق ووحدات مجانية للمواطنين عند الشحن باستخدام وسائل الدفع الإلكتروني؛ تسهيلًا على المواطنين في شحن رصيد المحمول من خلال المعاملات الإلكترونية دون الحاجة للخروج من المنزل وتشجيعًا لتفعيل سياسات العمل عن بُعد لدعم العملية التعليمية خلال فترة تعليق الدراسة.

4- إتاحة الاتصال بالخطوط الساخنة المخصصة لوزارة الصحة والسكان، أرقام 105 و15335، من التليفون الثابت والمحمول عبر شبكات المحمول الأربعة، مجانًا ودون تحمل المواطنين أي رسوم.

5- إضافة 200 مقدم خدمة إضافي في مراكز الشركة المصرية للاتصالات المستضيفة للخدمة؛ للرد على الاستفسارات وزيادة القدرة على استيعاب أعداد المكالمات الواردة على الخطوط الساخنة لوزارة الصحة.

6 - زيادة سعات التحميل الشهرية الخاصة باشتراكات الإنترنت المنزلي للأفراد بنسبة 20% بتكلفة 200 مليون جنيه تتحملها الدولة لكافة شرائح المستخدمين، بالتنسيق مع شركات مقدمي خدمات الإنترنت، بهدف دعم إتاحة التعليم عن بُعد والخدمات الأساسية.

7- زيادة عدد مكاتب البريد التي تعمل فترة مسائية وحتى السادسة مساءً، من 350 إلى 2000 مكتب، منتشرين على مستوى الجمهورية وذلك خلال فترة صرف المعاشات للتيسير على أصحاب المعاشات والحد من تكدس المواطنين بمكاتب البريد.

8- توفير الإتاحة المجانية للمواقع الإلكترونية الخاصة بوزارتي التربية التّعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، المجهزة لتقديم المحتوى التعليمي اللازم لاستكمال العملية التعليمية عن بُعد وتيسيرها، بهدف عدم تحميل أولياء الأمور أو الطلاب أية أعباء مادية إضافية.

9- توفير منصات رقمية مجانية لاستضافة المواد العلمية والمحاضرات لطلاب المدارس والجامعات، بالتعاون بين التربية التعليم والتعليم العالي ومشغلي التليفون المحمول بمصر؛ بهدف دعم تيسير عملية التعليم عن بُعد لحين تجاوز الازمة.

10- توحيد مواعيد عمل منافذ بيع الشركات الأربعة مقدمي خدمات الاتصالات بمصر للتعامل مع الجمهور في كافة أنحاء الوطن، خلال الفترة من الثامنة والنصف صباحًا حتى الرابعة والنصف عصرًا.

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