وزير الاتصالات يكشف سبب تراجع جودة خدمات الإنترنت

رد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على شكاوى الجمهور في اليوم الرابع من حظر التجوال حول تراجع جودة خدمات الإنترنت، قائلًا: "الخدمة تقدم للجمهور عبر عدة أجزاء بداية من منزل المشترك عبر الشبكة الداخلية في البيوت ثم الجزء الثاني والثالث من المنزل للسنترال للبوابات الخارجية ثم الجزء الرابع وهي الخوادم التي تستضيف المواقع التي يدخل عليها الجمهور".وأضاف "طلعت"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة الآن"، المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، أنه خلال العام الماضي 2019 قامت الوزارة برفع كفاءة المرحلة الثانية والثالثة من المنازل للسنترالات وللبوابات الخارجية من خلال رفع سعة البوابة الخارجية لنقل المعلومة لداخل مصر حيث رفعت الكفاءة 6 أضعاف بتكلفة 30 مليار جنيه.وأوضح أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة العام المنقضي أسهمت كثيرًا في استيعاب الأرقام غير المسبوقة التي تشهدها أزمة كورونا مع حظر التجوال من زيادة الوالجين إلى شبكة الإنترنت.وأرجع اضطراب الخدمات في الأوقات الحالية يعود لمشاكل تقنية بعضها يتعلق بعدم تحديث أجهزة الروتر في المنازل أو موقع الروتر نفسه داخل البيوت بحسب قوله.وأردف: "هناك أسباب أخرى يعود إليها ضعف الإنترنت وهي الأحمال غير المسبوقة التي تتعرض لها البوابات الخارجية رغم برفع كفائتها بنحو 30%".وتابع: "سنعمل على رفع هذه الكفاءة لمواجهة الأحمال خاصة في ظل زيادة الأحمال على المواقع التعليمية التي زادت 5 أضعاف بالإضافة لزيادة الإقبال على المواقع الترفيهية في أوقات الذروة مع فرض حظر التجوال".وأشار إلى أن الخوادم الخارجية للمواقع الترفيهية تواجه أحمالا متزايدة في كل العالم مع أزمة كورونا وهذا لم يكن مخطط له.