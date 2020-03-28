أبل تعتزم دعم ساعتها الذكية أبل ووتش بخاصيتي قارئ البصمة باللمس وتعقب ساعات النوم

تعتزم شركة "أبل" الأمريكية، رائدة صناعة الهواتف الذكية والحاسبات اللوحية والساعات الذكية، إطلاق النسخة القادمة من ساعتها الذكية التي ستحمل أسم "أبل ووتش 6" في وقت ما خلال العام الجاري، ما لم يتأجل موعد الإطلاق تأثرا بتبعات تفشي فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)".وزعمت تقارير إعلامية على الإنترنت بأن ساعة "أبل" الذكية الجديدة قد تحتوي على عدد من المميزات الجديدة مثل قارئ البصمة باللمس (تاتش آي دي)، و"تعقب فترات النوم" (سليب تراكينج)، فضلا عن أداة مراقبة مستويات الأكسجين في الدم.وأشارت التقارير إلى أن سلسة "أبل ووتش سيريز 2" لن تحصل على تحديث نظام تشغيل الساعات الذكية "وواتش أوه إس 7"، وسيكتفي بإصدارة النظام "وواتش أوه إس 6".