ضبط نصاب انتحل صفة مستشار إعلامي لمنظمة دولية في بني سويف

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص مقيم بمركز ببا (بمحافظة بنى سويف) لانتحاله صفحة المستشار الإعلامى لأحد المنظمات الدولية وظهوره فى العديد من اللقاءات والبرامج على القنوات الفضائية، وكذا بالعديد من البرامج الحوارية المحملة على مواقع التواصل الإجتماعى، وإنشائه كيان وهمى لمزاولة نشاطًا إحتياليًا واسع النطاق فى مجال الإستيلاء على أموال المواطنين تحت مزاعم مختلفة، وطلب منهم تحويل بعض المبالغ المالية تتراوح ما بين (5 آلاف جنيه إلى 10 آلاف) كمصاريف إدارية.وأثبتت التحريات أن المتهم أنشأ أيضا عدة كيانات وهمية بالعديد من الشقق المفروشة خلال الفترة الماضية بنطاق محافظة القاهرة، لممارسة ذات النشاط الإجرامى المُشار إليه قبل غلقه لتلك المقرات تباعًا هروبًا من ملاحقته.وضُبط بحوزة المتهم العديد من المستندات والكارنيهات والأكلاشيهات المزورة والتى تثبت نشاطه الإجرامى.وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.