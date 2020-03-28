شعير: الاقتصاد سيَحتاج عودة فعّالة بعد انتهاء أزمة «كورونا»

قال محمد شعير، العضو المنتدب السابق لشركة النصر للاستيراد والتصدير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، إن الاقتصاد المصري سيَحتاج إلى عودة قوية وفعّالة بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا، واستكمال العمل في جميع القطاعات بالتّمويلات اللازمة والدعم الكامل.وطالب شعير، لـ«الدستور»، باستغلال الأصول غير المستغلة في جميع شركات قطاع الأعمال العام سواء طرحها لمستثمرين محليين أو طرحها لتُدر عائد للشركات حتى تستطيع الإنفاق على تنفيذ خطط التطوير والبرامج الاستراتيجية، وتعويض ما تم خسارته جراء تعْطيل الإنتاج في الفترة الحالية.وأشار العضو المنتدب السابق لشركة النصر للاستيراد والتصدير إلى أهمية تحقيق التنمية المستدامة في مصر من خلال توفير نظام بيئي سليم يضمن استمرار التنمية الاقتصادية، مع أخذ الحيطة والحذر نحو أي شييء سيَضر بالنظام البيئي حتى بعد الانتهاء تمامًا من أزمة «كوفيد-19».