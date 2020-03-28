المهندسون الزراعيون يطالبون بتعديل قرار تراخيص مزارع الدواجن

أثار قرار السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى رقم 220 لسنة 2020، استياء وغضب المهندسين الزراعيين الذى نص على عدم السماح بإعطاء تراخيص أي منشأة خاصة لصناعات الثروة الحيوانية والداجنة، إلا بموجب عقد إشراف بيطري من أحد الأطباء، فى تجاهل لدور المهندس الزراعي بتغذية قطعان الدواجن ومزارع العجول والوصول لأعلى إنتاجية.وأوضح الإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أن القرار أغضب المهندسين الزراعيين، لأنهم الضلع الهام والأساسي فيى نجاح أي مزرعة لتسمين الدواجن أو العجول، حيث يختص الطبيب البيطري بالكشف عن الفيروسات وتشخيص الأمراض، بينما يختص المهندسين الزراعيين خاصة المتخصصين في الإنتاج الداجني والحيواني بوضع منظومة علمية لتغذية القطعان للوصول إلى أعلى إنتاجية للدواجن وأوزان عالمية لقطعان العجول.وأوضح غانم أن المهندسين الزراعيين يطالبون بأهمية تعديل القرار رقم 220 لسنة 2020 بحيث يشمل المهندسين الزراعيين المتخصصين بالإنتاج الحيواني لأنهم الضلع الثاني لنجاح أي مزرعة لتسمين القطعان الداجنة أو الحيوانية.