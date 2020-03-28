طرح أراضي جديدة جاهزة للاستثمار الزراعي بشمال سيناء

أكد الدكتور نعيم مصيلحي رئيس مركز بحوث الصحراء، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف المركز بعمل دراسات لتربة الأراضي والمياه على مساحة 350 ألف فدان، لطرحها خلال الفترة القادمة للاستثمار الزراعي الجاد.وقال الإعلامي محمد غانم، عبر فقرات برنامجه "الجدعان"، على فضائية "القاهرة والناس 2"، أن مشروع تنمية شمال سيناء الذي يروى من مياه ترعة الشيخ زايد على مساحة 400 ألف فدان، سوف تزيد مساحته لإعطاء فرصة كبيرة للاستثمار الزراعي.ولفت إلى أن فرق مركز بحوث الصحراء تقوم بدراسة خواص التربة بهذه الأراضي ومحتوى المياه الجوفية بها، لتحديد الأراضي الصالحة للزراعة من مساحة مليون و350 ألف فدان.