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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«الجميلة والوحش» و«بحيرة البجع» على قناة الثقافة بـ«يوتيوب»

السبت 28/مارس/2020 - 10:18 م
عرض الأطفال الجميلة
عرض الأطفال الجميلة والوحش
حسين الجندي
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يبث فى السادسة مساء الأحد 29 مارس عرض الأطفال الجميلة والوحش ويليه باليه بحيرة البجع لفرقة باليه مسرح سان بطرسبرج الروسى، ضمن عروض المبادرة الالكترونية "خليك فى البيت.. الثقافة بين إيديك" التى تقدمها وزارة الثقافة عبر قناتها على "يوتيوب".

عرض الجميلة والوحش من إنتاج فرقة المسرح القومي للطفل ومقتبس من القصة العالمية التى تحمل نفس الاسم وتروى حكاية فتاة شابة أسرها وحش داخل قصره، ليقع فى غرامها وتكتشف انه امير مسحور ويقوم ببطولته مروة عبد المنعم، هشام المليجى، زينب وهبى، سيد جبر، احمد عثمان، حسن يوسف، الاء المصرى، وائل ابراهيم، منصور عبد القادر، احمد يوسف، هناء سعيد، محمد الشربينى، اشرف عبد الفضيل، ديكور شادى عبد الحميد، الحان هشام طه، استعراضات اشرف فؤاد، تأليف واشعار ناصر محمود، مخرج منفذ جاد الشهاوى واخراج محمود حسن.

أما باليه بحيرة البجع تدور أحداثه فى أربعة فصول حول الأمير سيجفريد الحزين بسبب إلحاح والدته لإيجاد الفتاة المناسبة للزواج، لتصبح أميرة البلاط على أن يتم ذلك في حفل عيد ميلاده وبعد جدال يقرر الأمير ترك البلاط والخروج إلى حديقة القصر حيث يجذب انتباهه سرب من البجعات ويقرر ملاحقتهن لكنه يفاجأ بتحولهن الى أميرة ووصيفاتها وبعد اطمئنان الاميرة البجعة تروى له حكايتها وتتوالى الأحداث.

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