خالد عباس يتفقد المشروعات القومية بمدينة 6 أكتوبر

أجرى المهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، زيارة تفقدية لعدد من المشروعات بمدينة ٦ أكتوبر، ورافقة المهندس شريف الشريبني رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، والتي بدأت بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات حيث تشمل أعمال رفع كفاءة الطريق الرئيسي وتنفيذ طريق الداعم فى الاتجاهين.كما استكمل جولته التفقدية بمتابعة تنفيذ عدد من الكباري والأعمال الصناعية وكذا الإنفاق وكباري مشاه، بالإضافة إلى الطريق الدائري الأوسطي الجاري تنفيذه حاليا من تقاطعه مع طريق الفيوم مرورا بتقاطعه مع طريق الواحات وحتى نهاية كردون المدينة بإجمالي طول 30 كم 2 والهدف من تنفيذ هذه المحاور تخفيف الكثافات المرورية.وشدد عباس على الالتزام بالبرامج الزمنية المتفق عليها لإنهاء تنفيذ المشروعات، وسرعة تنظيف المواقع التي شارف العمل بها على الانتهاء، وإلغاء التحويلات المرورية لتسهيل حركة المرور بمناطق تنفيذ محاور الطرق والكباري، مثنيًا على جودة الأعمال.