خالد أبو بكر يشكر الداخلية: «قفلت البلد بالضبة والمفتاح»

أشاد الإعلامي خالد أبو بكر، بالإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية وتطبيق إجراءات الحظر، قائلًا: "الداخلية قافلة مصر بالضبة والمفتاح، ولازم نقول للرجالة اللى في الشارع شكرًا".وشدد خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، على ضرورة اتباع إجراءات الوقاية والنظافة الشخصية، للحد من انتشار فيروس كورونا.كما أثنى "أبو بكر" على بيان النيابة العامة، ومناشدة المواطنين والمجتمع بأسره توخي الدقة في المتداول من أخبار وبيانات على مواقع التواصل الاجتماعي حول فيروس "كورونا" الـمُستَجَد وآثاره، وذلك بعد رصدها العديد من الشائعات والأخبار المغلوطة.كما وجه رسالته للقطاع الخاص، مشددا على ضرورة التعاون في هذه المرحلة الصعبة، وخاصة فيما يتعلق بدعم العمالة غير المنتظمة.