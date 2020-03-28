كندة علوش أول ممثلة تحتفل بعيد ميلادها «لايف» مع الجمهور

احتفلت الفنانة كندة علوش أمس الجمعة بعيد ميلادها "لايف" على صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، لتصبح بذلك أول فنانة تحتفل مع جمهورها في أيام الحظر، وتشجعهم على الجلوس في المنزل في ظل انتشار فيروس كورونا.وتابعها العديد من الفنانين وأرسلوا لها التهاني والأمنيات الطيبة، منهم ظافر عابدين، منى زكي، هنا شيحة، ودرة، وآيتن عامر والفنانة أصالة وابنتها، كما شاركتها مدربة اليوجا الخاصة بها ونصحت الجمهور بالتزام المنزل، كما شرحت لهم كيفية قضاء الوقت دون ضغوط نفسية.وهنأ السيناريست تامر حبيب كندة على طريقته بفيديو يجمع صورهم على خاصية "ستوري" بفيسبوك.