«الضرائب»: إجراءات جديدة لتسهيل تقديم الإقرارات فى موعدها

قال سعيد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، إن شهري مارس وإبريل هما أهم شهرين لتحصيل وتقديم الإقرارت الضريبية، وبسبب فيروس كورونا تم اتخاذ عدة إجراءات لتسهيل الأمور على الناس في تقديم الإقرارات الضريبية.وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أ ن الدولة تعمل عتلى توفير مناخ جيد لتقديم الإقرارات الضريبية، منها تسهيل تقديم الإقرارات إلكترونيا عن طريق الإنترنت دون أي مصاريف إضافية، وإمكانية دفع الأموال عن طريق الإنترنت أيضا بالشيكات بدون أي مصاريف.وتابع: "نتجاوز عن المصاريف الادارية وعاوزين أصل الضريبة فقط بسبب الظروف التي تمر بها البلد بسبب كورونا، وعملنا أماكن خاصة لاستقبال الممولين أيضًا، ولن نجعل الممول يتحرك من مكان لمكان وستنتهي كل الإجراءات من مكتب واحد".