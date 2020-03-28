«الصحة» تكشف أسباب عزل 10 مراكز فى بعض المحافظات

أعزى الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، ارتفاع أعداد الوفيات جراء فيروس كورونا، إلى أن الحالات كبيرة في السن ووصلت إلى المستشفى متأخرا.وناشد المواطنين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "العربية الحدث"، بالتوجه لمستفشى الحميات أو الصدر أو الاتصال على الخط الساخن الذي يحمل رقم 105، فور ظهور الأعراض.ولفت إلى أن حالات الوفيات الستة اليوم، قضت نحبها قبل وصولها للمستشفيات، مردفًا: "فيه ناس كتيرة لما بتظهر عليها الأعراض بتخاف من العزل"، وتابع: "لما بتروح بتحمي نفسك وغيرك من خلال الإجراءات الوقائية يجب أن تحمي من حولك من كبار السن أو زوجتك وغيرها".وأوضح أن مصر تشهد نسبة شفاء عالية، وقد تكون الدولة الأعلى عالميًا، مرجعًا ذلك للبروتوكولات التي وضعتها اللجنة العلمية لمجابهة الأزمة.وكشف عن أسباب عزل بعض مراكز المحافظات قائلًا، إنه تم عزل نحو 10 مراكز في عدد من المحافظات بسبب اكتشاف إصابة وعدوى لبعض الحالات، حيث يتم تطبيق الحجر الصحي للقرية أو المركز منعًا لتفشي العدوى بين أفراد للمجتمع.