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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجيش اللبنانى يتسلم أسلحة ضمن برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية

السبت 28/مارس/2020 - 10:03 م
جريدة الدستور
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أعلن الجيش اللبناني، أنه تسلم كميات من الأسلحة والعتاد والذخائر العسكرية لتدريب الوحدات القتالية الخاصة، في إطار برنامج المساعدات العسكرية الأمريكية المخصصة للقوات المسلحة اللبنانية.

وذكر الجيش اللبناني، في بيان الليلة، أن اللواء اللوجيستي بالجيش تسلم الأسلحة والعتاد العسكرية التي وصلت عبر مطار رفيق الحريري الدولي (مطار بيروت)، وأنها مقدمة من السلطات الأمريكية على سبيل الهبة.

ويعتمد الجيش اللبناني في الجزء الأكبر من عملية التسلح وتطوير العتاد والمعدات، وبما يقارب نحو 90%، على المساعدات الدولية التي تقدمها الدول الغربية الداعمة والمانحة، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية التي تقدم مساعدات عسكرية عبر مصدرين.

الأول هو "الهبات" من خلال وزارة الدفاع الأمريكية وتشمل معدات عسكرية يعود اختيارها للجهة المانحة، والثاني هو برنامج المساعدات العسكرية المخصصة للبنان عبر وزارة الخارجية الأمريكية، بحيث تحدد قيادة الجيش اللبناني أنواع العتاد والمعدات والأسلحة التي تحتاجها، على أن يتم توفيرها من ضمن الموازنة الأمريكية المحددة لهذا الغرض.

كان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أكد خلال زيارته الأخيرة إلى لبنان في شهر مارس من العام الماضي، استمرار بلاده في تقديم الدعم والمساعدات العسكرية إلى القوات المسلحة اللبنانية بوصفها "شريكا استراتيجيا في محاربة الإرهاب".

وسبق وأعلنت الإدارة الأمريكية التزامها الثابت والحاز، بدعم الجيش اللبناني بصفته المدافع الشرعي الوحيد عن لبنان، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة قامت منذ العام 2005، باستثمار أكثر من ملياري دولار "في شراكتها القوية مع الجيش اللبناني".

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