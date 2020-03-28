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السبت 28 مارس 2020 الموافق 04 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نقيب الصحفيين يعلن قرارات جديدة لتخفيف الأعباء عن الأعضاء

السبت 28/مارس/2020 - 10:01 م
ضياء رشوان
ضياء رشوان
الحسين عبيد
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أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة صندوق التكافل بالنقابة، أنه استكمالًا للإجراءات التي تتخذها النقابة لتخفيف الأعباء عن أعضائها في مواجهة أزمة فيروس كورونا، وبعد التشاور مع الزميلين محمد عارف مدير الصندوق وعمرو الدردير أمين الصندوق، اتخذ مجلس إدارة الصندوق ثلاثة قرارات للتيسير على الزملاء الأعضاء في الصندوق وهي:

1ـ إعفاء الزملاء المتأخرين عن سداد الاشتراكات والقروض، من سداد غرامة التأخير ورسم إعادة القيد.  
2- إعفاء الزملاء الذين تم فصلهم من عضوية الصندوق ولديهم الرغبة للعودة لعضويته، من سداد غرامة التأخير ورسم إعادة القيد.
3- تأجيل تحصيل أقساط القروض لمدة 6 شهور ابتداء من شهر أبريل القادم.

وأوضح النقيب أنه سيتم الإعلان عن المواعيد المنظمة؛ لتطبيق هذه القرارات فور إعادة فتح مقر النقابة.

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